الهلال وأهلي جدة.. قمة حسم اللقب

تتجه الأنظار مساء غد السبت، صوب ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، الذي سيحتضن قمة كبيرة ستجمع الهلال بضيفه أهلي جدة، في ختام المرحلة 23 من دوري جميل السعودي للمحترفين، والتي ستشهد مواجهة أخرى تجمع النصر بضيفه التعاون.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، يسعى الهلال إلى تحقيق انتصار على ضيفه أهلي جدة، سيمنحه رسمياً لقب دوري جميل السعودي للمحترفين قبل نهايته بثلاث مراحل.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 56 نقطة وبفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف و11 نقطة عن قطبي جدة الأهلي والاتحاد، ويحتاج فقط لثلاث نقاط لكي يتوج رسمياً باللقب بعد غياب استمر لـ5 مواسم متتالية.

وسيدخل الهلال المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد المستويات المميزة التي قدمها الفريق في مبارياته الثلاث بعد التوقف، حيث فاز على غريمه التقليدي النصر في كأس الملك وتجاوز الرائد في المرحلة السابقة من الدوري، قبل أن يتصدر مجموعته الآسيوية بفوزه على الوحدة الإماراتي يوم الاثنين الماضي.

ومن المتوقع أن يعيد الأرجنتيني رامون دياز الثنائي أسامه هوساوي ومحمد البريك إلى القائمة الأساسية بعدما إراحتهما في مواجهة الوحدة الإماراتي الماضية، إضافة إلى عودة نواف العابد الذي لم يشارك في المواجهة السابقة بسبب الإيقاف.

وفي المقابل يسعى الأهلي إلى استعادة توازنه وتأجيل حسم اللقب بعد تعادله المفاجئ أمام الباطن 1-1 على أرضية ميدانه في المرحلة السابقة من الدوري ليفشل في انتزاع المركز الثاني بعد تعادل النصر وضيفه اتحاد جدة.

وتوالت الصدمات على السويسري كريستيان غروس مدرب الأهلي، بعد تأكد غياب المدافع محمد آل فتيل بسبب تراكم البطاقات لينضم إلى مهند عسيري المصاب، والمبعدين مصطفى بصاص وفهد حمد.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، يسعى النصر إلى تضميد جراحه والمحافظة على الوصافة حينما يستضيف التعاون المتعثر.

ويدخل النصر المواجهة في المركز الثاني برصيد 46 نقطة وبفارق 10 نقاط عن الهلال المتصدر، ويفصله نقطة عن الأهلي والاتحاد صاحبي المركز الثالث والرابع.

وفقد النصر نغمة الانتصارات في آخر مواجهتين بعد خسارته أمام الهلال 2-صفر في الدور ربع النهائي لكأس الملك، وتعادله أمام اتحاد جدة 1-1 في المرحلة السابقة.

وفي المقابل يسعى التعاون لاستعادة توازنه عقب تلقيه خسارتين متتاليتين في آخر مواجهتين له أمام الفيصلي في المرحلة السابقة وأمام أهلي دبي في دوري أبطال آسيا.

ويحتل التعاون المركز السادس برصيد 27 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الشباب الخامس ونقطة عن الرائد صاحب المركز السابع.