دياز عن الأهلي: خصم قوي.. وسنحتفل

أكد الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، أن الجميع يترقب موقعة فريقه أمام أهلي جدة في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري جميل للمحترفين، والتي ستقام غدا السبت.

وقال دياز، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده للحديث عن المباراة: "الجميع يترقب مباراة الغد، خاصة مسؤولي النادي والجماهير لأننا ابتعدنا فترة عن اللعب بالدوري بسبب مشاركتنا في بطولة دوري أبطال آسيا".

وأضاف دياز: "رغم ضغط المباريات ومشاركات الفريق المتتابعة لكننا استطعنا التدوير وإراحة بعض اللاعبين، حتى لا يشعرون بالإجهاد ويكونوا جاهزين للمباراة".

وزاد: "تغلبنا غدا ستكون الإحتفالية كبيرة دون شك ولكن لا ننسى أننا سنواجه خصما قويا مثل الأهلي".

وواصل الأرجنتيني حديثه: "جماهير الهلال مطالبة بشكل كبير بدعم الفريق غدا من أجل الفوز وحسم اللقب".

واختتم دياز حديثه: "يجب أن تكون الفرحة متوازنة وغير مفرطة وهذا ما يميز لاعبي الهلال الذين أظهروا ذلك مرات عديدة بفضل الإعداد النفسي الجيد".