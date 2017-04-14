محمد نور: مباراة اعتزالي في صالة مغلقة

أعلن محمد نور، لاعب اتحاد جدة والمنتخب السعودي السابق، عن اتفاقه مع شركة متخصصة من أجل إقامة مباراة اعتزاله، حيث ستضم نخبة من نجوم العالم وأصدقاء نور في صالة مغلقة.

وكتب قائد النادي الجداوي والأخضر السابق عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "اتفقت مع شركة صلة على مباراة تحدي الأساطير تضم نخبة من نجوم العالم وأصدقاء نور في الصالة المغلقة، وبمشيئة الله يوم الاثنين المقبل سيكون هناك مؤتمر صحافي لإيضاح كافة التفاصيل".

وزاد بقوله: "شكرًا من الأعماق للأمير عبدالله بن مساعد، رئيس هيئة الرياضة، على وقفاته الصادقة مع كل الرياضيين ومعي شخصيًا، كلمة شكر لن تفيك حقك".