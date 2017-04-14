هلال دياز يسعى إلى رد الدين للأهلي

ستكون الفرصة سانحة أمام الهلاليين لرد الدين أمام أهلي جدة، وحسم اللقب بذات الطريقة التي حسمها الأخير في الموسم الماضي، حينما يلتقيان يوم السبت على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في المرحلة 23 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وانطلقت صرخات الفوز للأهلاويين فرحاً بالتتويج بلقب دوري جميل السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، بعد غياب دام أكثر من ثلاثين عاماً عن اللقب وتحديداً بعد فوزهم على الهلال 3-1 على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة يوم 23 أبريل في المرحلة 24 من المسابقة.

وذات السيناريو يتكرر هذا الموسم، لكنه على العكس تماما، إذ إن فوز الهلال على الأهلي سيمنحه لقب دوري جميل السعودي للمحترفين قبل نهايته بثلاث مراحل، إذ إنه سيرفع رصيده إلى 59 نقطة بغض النظر عن نتائج المنافسين النصر واتحاد جدة.

ويعيش الهلال هذا الموسم أوضاعاً فنية مميزة بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز الذي اقترب من قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري، بعد غياب استمر لخمسة مواسم لم يعرف فيها أزرق العاصمة طريق الذهب في الدوري.

ويسعى الهلال إلى حسم اللقب مبكراً كي يتسنى له التركيز على دوري أبطال آسيا، حيث تبقى للفريق مواجهتان حاسمتان أمام بيروزي الإيراني والريان القطري ستحدد مصيره في المسابقة التي يتصدر ترتيب مجموعته برصيد 8 نقاط.

ومن المتوقع ألا تنتهي مواجهات الفريقين هذا الموسم، إذ إنهما مرشحان لضرب موعد جديد مع القمة في نهائي كأس الملك، حيث سيواجه الهلال ضيفه التعاون، في حين سيحل الأهلي ضيفاً على الفيصلي في الدور نصف النهائي للمسابقة منتصف الشهر المقبل.