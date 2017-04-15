الفتح يواصل انتفاضته بفوز ثمين على الباطن

حقق الفتح فوزاً ثميناً على ضيفه الباطن 3-2 على ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في المرحلة 23 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ويدين الفتح بالفوز للاعبه توفيق بوحيمد الذي اقتنص هدف الفوز قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

وبدأت المباراة بهجوم للفتح الذي بحث عن هدف مبكر إلا أن الباطن نجح بتسجيل هدف السبق عند الدقيقة 30 عن طريق مهاجمه البرازيلي خورخي ديسلفا الذي تلقى تمريرة من زميله عبدالله الجوعي ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

ورد الفتح سريعاً وتحديداً بعد مرور دقيقتين عن طريق لاعبه التونسي عبدالقادر الوسلاتي الذي ارتقى لعرضية زميله البرازيلي ساندرو مانويل ليحول الكرة برأسه في شباك الحارس مزيد فريح.

وعلى الرغم من أفضلية الفتح في الشوط الثاني إلا أن الباطن نجح بخطف الهدف الثاني عند الدقيقة 57 عن طريق لاعبه البرازيلي ناثان الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله المدافع سلطان غنيمان ليراوغ المدافع علي البليهي ويضع الكرة في الشباك.

وانتظر الفتح حتى الدقيقة 76 تمكن التونسي عبدالقادر الوسلاتي من تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء، قبل أن ينجح زميله توفيق بوحيمد بتسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 88 بعدما سدد كرةً قوية استقرت في شباك الحارس مزيد فريح.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الفتح إلى 22 نقطة متقدماً إلى المركز 11 وبفارق المباريات المباشرة أمام الباطن صاحب المركز الـ 12.