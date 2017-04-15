أهلي جدة يجبر الهلال على السلبية ويؤجل الحسم

أجل أهلي جدة حسم لقب دوري جميل للمحترفين، لصالح مضيفه الهلال بعدما أجبره على التعادل السلبي، في مواجهتهما التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في حين استعاد النصر نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه التعاون 2-1، في ختام المرحلة 23 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وفرض الهلال سيطرته مبكراً بعدما كثف هجومه على مرمى أهلي جدة، الذي أحكم اغلاق مناطقه الدفاعية وأعتمد على الهجمات المرتدة.

وانتظر الهلال 7 دقائق حتى سنحت له أولى الفرص حينما ارتقى مدافعه عبدالله الحافظ وحول عرضية زميله نواف العابد برأسة إلا أنها ذهبت فوق عارضة الحارس ياسر المسيليم.

ورد الأهلي سريعاً وكاد مهاجمه السوري عمر السومة أن يسجل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله سلمان مؤشر إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

وواصل الأهلي هجومه وأهدر لاعبه نواف العابد هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله البرازيلي كارلوس ادواردو إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

وسنحت فرصة خطيرة للأهلي حينما اخترق لاعبه سلمان مؤشر دفاع الهلال، وحول الكرة لزميله عمر السومة الذي سدد الكرة إلا أنها أصابت القائم.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وأهدر مهاجمه البرازيلي ليو بوناتيني هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة بالخطأ من مدافع الأهلي عقيل بلغيث ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي أبعدها بصعوبة.

ولم يتوقف هجوم الهلال وكاد لاعبه البرازيلي ادواردو أن يسجل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة رأسية من زميله المدافع عبدالله الحافظ ليحولها برأسه إلا أنها أصابت العارضة.

وواصل الهلال هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه السوري عمر خربين الذي حول عرضية زميله ميليسي برأسه نحو مرمى الأهلي لتجد الحارس ياسر المسيليم الذي تصدى لها.

وكثف الهلال ضغطه بحثاً عن هدف يحسم به لقب الدوري قبل نهايته بثلاث مراحل، إلا أن دفاع الأهلي وحارسه ياسر المسيليم نجحا في إبقاء النتيجة على حالها ليطلق التركي شاكير حكم المباراة صافرته معلناً نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 57 نقطة في المركز الأول، وارتفع رصيد الأهلي إلى 46 نقطة متراجعاً إلى المركز الرابع.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد استعاد النصر نغمة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه التعاون 2-1.

وتقدم الضيوف أولاً عند الدقيقة 16 عن طريق مهاجمه محمد الصيعري، الذي تلقى تمريرة من زميله السوري جهاد الحسين ليسدد الكرة في شباك الحارس وليد عبدالله.

وانتظر النصر حتى الدقيقة 50 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه البارغوياني فيكتور أيالا الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية في شباك الحارس فايز السبيعي.

وعند الدقيقة 63 نجح مهاجم النصر محمد السهلاوي بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله يحيى الشهري ليضع الكرة في الشباك.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى 49 نقطة متقدماً إلى المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، وبقي التعاون على رصيده السابق 27 نقطة في المركز السابع.