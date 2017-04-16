السهلاوي ينهي 70 يوماً من الانتظار في مرمى التعاون

أنهى محمد السهلاوي، مهاجم النصر، انتظاراً طويلاً دام 70 يوماً بحثاً عن هدفه الأول محلياً منذ فبراير الماضي عندما هز شباك التعاون في مباراة يوم السبت.

وسجل السهلاوي هدفه في مرمى التعاون، وهو هدف فوز النصر الذي أعاده إلى المركز الثاني بعدما فقده قبل تلك المواجهة بيوم لمصلحة اتحاد جدة.

وكان آخر هدف سجله محمد السهلاوي بقميص النصر في مرمى الخليج يوم الرابع من فبراير الماضي في مباراة فاز بها النصر بثلاثية لا رد لها.

وخاض السهلاوي بعدها مباريات النصر أمام الوحدة ولم يسجل بها، وتكفل زميلاه عبدالله مادو وأحمد الفريدي بمنح الأصفر نقاط المباراة، وفي مباراة أهلي جدة لعب أساسياً لكنه لم يهز الشباك في مباراة جلب نقاطها يحيى الشهري ونايف هزازي.

وتواصل غياب السهلاوي عن الأهداف في مباراة الفيصلي التي انتهت بتعادل سلبي وأضعفت حظوظ النصر بالمنافسة على لقب الدوري، أما في مباراة الرائد فدخل بديلاً لنايف هزازي الذي أحرز الهدف الوحيد، وكذلك كان الحال في مباراة النصر والاتحاد الدورية في الجولة 22 عندما تعادل الفريقان بهدفي محمود كهربا وحسن الراهب.

ولعب السهلاوي نهائي كأس ولي العهد أمام اتحاد جدة، لكنه لم يستطع هز شباك فواز القرني، وخرج أصفر جدة من المباراة بطلاً بفضل هدف محمود كهربا في الشوط الأول.

ولعب السهلاوي مباراتين في كأس الملك، الأولى كانت أمام النهضة في ثمن النهائي ولم يسجل، بينما شارك كلاعب بديل في مواجهة الهلال في ربع النهائي عندما خسر فريقه بهدفين وغادر البطولة.

ودولياً، كان السهلاوي من افتتح التسجيل في شباك تايلاند في المباراة التي استضافها الأخير الشهر الماضي، وخرج المنتخب السعودي منها منتصراً 3-0.