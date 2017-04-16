رئيس وفاق سطيف: شكونا الاتحاد والشباب والنصر إلى فيفا

أكد حسان حمّار، رئيس وفاق سطيف الجزائري، تقديم شكاوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد أندية اتحاد جدة، النصر، الشباب بسبب عدم دفع مستحقات مالية جراء انتقالات سابقة أبرمتها الأندية مع لاعبين من النادي السطايفي.

ويطلب وفاق سطيف مبلغ 600 ألف دولار أميركي من الأندية السعودية نتيجة تعاقد اتحاد جدة مع الجزائري عبدالملك زياية في عام 2010، وجلب النصر مواطنه مراد دلهوم شتاء 2014، أما الشباب فوقع مع محمد بن يطو مطلع 2015>

وقال حمّار لـ"العربية.نت": مشاكلنا مع الأندية السعودية حول الدفعات المالية لا زالت مستمرة، وتوجهنا إلى فيفا لاستعادة حقوقنا بعدما حاولنا كثيراً باستعادتها. وأتبع: الشباب تعاقد مع محمد بن يطو في يناير 2015 مقابل 700 ألف دولار، لكنه لم يدفع إلا 350 ألفاً، وكذلك النصر الذي جلب مراد دلهوم في 2014 لقاء 200 ألف دولار لكنه حتى الآن لم يسلمنا إلا نصفها، وداغلو انتقل إلى الوحدة وتبقى لنا 75 ألف دولار، وعبدالملك زياية الذي انتقل إلى الاتحاد قبل سنوات بقي لنا مبلغ 150 ألف دولار لم نستلمها حتى الآن.

وزاد: الأندية السعودية غير مسؤولة، ومسؤولوها أقل من المستوى تكلمنا معهم أكثر من مرة ولا يردون لنا، وأرسلنا لهم خطابات ولم يردوا، حتى طفح الكيل وتوجهنا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بحثاً عن حقوقنا بعدما استنفدنا كافة الوسائل للحصول عليها بشكل ودي.