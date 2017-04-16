غروس: ياسر المسيليم نجم المباراة

أكد السويسري كريستيان غروس، المدير الفني لنادي أهلي جدة، صعوبة مواجهة فريقه أمام مضيفه الهلال في مسابقة الدوري، والتي أنتهت سلبية بين الفريقين.

وقال غروس في حديثه عقب المواجهة: "كانت مباراة قوية، لم نبدأها بشكل جيد، تحسن المستوى خلال الشوط الثاني، فيما ياسر المسيليم كان أحد نجون المباراة".

وأضاف: "الهلال فريق متوازن، استطعنا إغلاق المساحات وتصحيح الأخطاء التي حدثت في الدور الأول، كانت لدينا فرص خطرة، وكان بالإمكان التسجيل في أكثر من مناسبة".

وزاد المدرب السويسري بقوله: "جميع اللاعبين بالنسبة لي مهمين نظرا للمباريات المتبقية في مختلف البطولات، والبدلاء قدموا أداء جيدا في المباراة".