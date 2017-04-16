عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

غروس: ياسر المسيليم نجم المباراة

المصدر: العربية.نت
أنتهت مواجهة الأهلي والهلال بالتعادل السلبي
رابط مختصر

أكد السويسري كريستيان غروس، المدير الفني لنادي أهلي جدة، صعوبة مواجهة فريقه أمام مضيفه الهلال في مسابقة الدوري، والتي أنتهت سلبية بين الفريقين.

وقال غروس في حديثه عقب المواجهة: "كانت مباراة قوية، لم نبدأها بشكل جيد، تحسن المستوى خلال الشوط الثاني، فيما ياسر المسيليم كان أحد نجون المباراة".

وأضاف: "الهلال فريق متوازن، استطعنا إغلاق المساحات وتصحيح الأخطاء التي حدثت في الدور الأول، كانت لدينا فرص خطرة، وكان بالإمكان التسجيل في أكثر من مناسبة".

وزاد المدرب السويسري بقوله: "جميع اللاعبين بالنسبة لي مهمين نظرا للمباريات المتبقية في مختلف البطولات، والبدلاء قدموا أداء جيدا في المباراة".

كلمات دالّة

#أهلي جدة, #الهلال, #الدوري السعودي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر