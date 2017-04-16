عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

فيصل أبا الخيل يستقيل من إدارة التعاون

المصدر: العربية.نت
أبا الخيل إلى جانب محمد القاسم رئيس النادي الحالي
رابط مختصر

تقدم فيصل أبا الخيل نائب رئيس التعاون باستقالته من منصبه نظراً لظروفه العملية والخاصة التي تمنعه من الاستمرار في مهمته.

ونشر حساب التعاون على "تويتر": تقدم فيصل أبا الخيل نائب رئيس التعاون باستقالته من منصبه بسبب ظروفه العملية والخاصة التي شرحها للمجلس التنفيذي ومحمد القاسم رئيس النادي، مؤكداً بأنه سيستمر في خدمة النادي ورهن إشارته في أي وقت.

وانضم أبا الخيل إلى مجلس إدارة التعاون بشكل رسمي صيف 2014م كنائب لمحمد القاسم رئيس النادي الحالي، وفي الموسم الماضي حقق المركز الرابع في ترتيب الدوري والذي أهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية للمرة الأولى في تاريخ النادي القصيمي.

كلمات دالّة

#فيصل أبا الخيل, #التعاون

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر