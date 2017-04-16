فيصل أبا الخيل يستقيل من إدارة التعاون

تقدم فيصل أبا الخيل نائب رئيس التعاون باستقالته من منصبه نظراً لظروفه العملية والخاصة التي تمنعه من الاستمرار في مهمته.

ونشر حساب التعاون على "تويتر": تقدم فيصل أبا الخيل نائب رئيس التعاون باستقالته من منصبه بسبب ظروفه العملية والخاصة التي شرحها للمجلس التنفيذي ومحمد القاسم رئيس النادي، مؤكداً بأنه سيستمر في خدمة النادي ورهن إشارته في أي وقت.

وانضم أبا الخيل إلى مجلس إدارة التعاون بشكل رسمي صيف 2014م كنائب لمحمد القاسم رئيس النادي الحالي، وفي الموسم الماضي حقق المركز الرابع في ترتيب الدوري والذي أهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية للمرة الأولى في تاريخ النادي القصيمي.