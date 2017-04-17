رئيس أهلي جدة: من حق جميع الأندية التسمي بما تريد

تساءل أحمد المرزوقي رئيس أهلي جدة عن اختلاف اللوائح في الملاعب السعودية بعد حادثة منع مشجع أهلاوي يرتدي قميص "الملكي" من دخول ستاد الملك فهد، مشيراً إلى أن من حق الأندية الأخرى التسمي بـ"الملكي".

وقال المرزوقي في مداخلة هاتفية مع نشرة أخبار الرياضة في "العربية": نحن لم نقدم شكوى رسمية ضد حيال ما حدث، لكن عرفنا الأمر من خلال مقطع مصور للمشجع القضية وما صرح به رئيس رابطة الأهلي عن منع الأمن الصناعي إدخال مكبرات الصوت ولافتات الملكي، بينما جماهير الهلال وضعت لافتة كبيرة تحمل عنوان الزعيم الملكي.

وزاد رئيس الأهلي: الملكي ليس مسجلاً باسم الأهلي رسمياً لكنه حق مكتسب للنادي، وكل ناد يستطيع التسمي بما يريد، لكن اعتراضنا كان فقط على منع جماهير الأهلي من دخول الملعب بينما سمح للهلاليين برفع لافتاتهم.