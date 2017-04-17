رئيس التعاون يترشح لفترة رئاسية قادمة

أكد مجلس التعاون التنفيذي وبالتفاهم مع الشرفي تركي آل الشيخ اتفاقه مع محمد القاسم رئيس النادي الحالي على الترشح لفترة رئاسية جديدة تبدأ الموسم المقبل حيث تنتهي فترته الحالية بنهاية الموسم الحالي.

وتلقى التعاونيون موافقة الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة على تقديم الانتخابات لإعطاء مجلس الإدارة الجديد وقتاً كافياً وتجهيز الفريق للموسم القادم.

وأصدر نادي التعاون بياناً قال فيه: رغبة من المجلس التنفيذي وعضو الشرف تركي آل الشيخ في استقرار النادي إداريا ولأهمية العمل التراكمي الذي يسعى الجميع إلى أن تظهر نتائجه مستقبلاً. وزاد: تم الاتفاق مع الإدارة الحالية برئاسة محمد القاسم على الترشح لأربعة سنوات قادمة وتقديم الدعم الكامل لهم وتزكيتهم في الجمعية العمومية وذلك رغبة من رجالات النادي وداعميه لاستقرار النادي إدارياً.