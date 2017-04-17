شركات المراهنات تدخل معركة الهبوط في الدوري السعودي

ظهرت مباريات الدوري السعودي مجدداً على مواقع المراهنات العالمية وتحديدا المباريات التي سيتم من خلالها تحديد الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى وسط تنافس محموم بين 7 أندية على الهروب من الهبوط مع بقاء 3 جولات على نهاية المسابقة المحلية.

ويهدد شبح الهبوط إلى الدرجة الأولى أندية الفيصلي، الاتفاق، القادسية، الفتح، الباطن، الخليج والوحدة، وبدرجة أقل التعاون مع بقاء 3 جولات على نهاية البطولة، علماً بأن صاحب المركز 12 يخوض مباراتي ملحق مع صاحب الترتيب الثالث في دوري الدرجة الأولى.

وتمنح المواقع التي تنتمي أغلبها إلى السويد، إنجلترا والولايات المتحدة، كل من يريد المراهنة متابعة مسيرة الفريق طوال الموسم وإحداث مباراة جولة الذهاب بينه وبين غريمه في المباراة القادمة وترتيبه الحالي في الدوري.

وفتح موقع "بيت 365" الشهير الرهان على مباراة التعاون والخليج في الجولة 24 من دوري المحترفين السعودي، والتي يحتاج من خلالها فريق الخليج إلى الظفر بالنقاط الثلاث للوصول إلى النقطة 23 وتجاوز الباطن في المركز الـ12.

الباطن ذاته، أحد المهددين بالهبوط، يملك 22 نقطة وبحاجة إلى تعثر الخليج والوحدة والفتح في الجولات المقبلة، وفتح موقع "بيوين الرهان على مواجهته القادمة أمام النصر في حفر الباطن، بينما يمكن المراهنة على مباراته المصيرية أمام التعاون عبر موقع "بيت 365".

ولا يمكن إيجاد منافسات دوري المحترفين السعودي على موقع "بيوين" الشهير للمراهنات إلى جانب دوريات عربية وعالمية أخرى، إلا أن الموقع النمساوي الشهير لا زال يفتح المجال للمراهنة على مباريات الدوري السعودي، مثل المواجهة الحاسمة بين الفتح والخليج للهروب من الهبوط، إضافة إلى مباريات أخرى مثل أهلي جدة والتعاون، ومباراتي النصر أمام الشباب والهلال في الجولتين الأخيرتين.



وشهدت كرة القدم السعودية الصيف الماضي قراراً تاريخياً عندما تم إقرار هبوط المجزّل إلى الدرجة الثانية وتصعيد الباطن إلى دوري المحترفين إثر تلاعب الأول بنتيجة مباراته مع الجيل في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.