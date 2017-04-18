الاتحاد السعودي يعتمد تقنية الفيديو.. ويتخلى عن "الأجانب"

أكد عادل عزت رئيس اتحاد القدم السعودي الاستعانة بتقنية الفيديو في بعض مباريات دوري جميل وكأسي الملك وولي العهد الموسم المقبل، بينما أكد مارك كلاتينبرغ مدير دائرة التحكيم أن التقنية ستنهي دور الحكام الأجانب في حال تطبيقها بشكل كامل.

وقال عزت في مؤتمر صحفي: سنختار مباريات في دوري جميل، وكأسي الملك وولي العهد لتطبيق تقنية الفيديو بشكل تجربي، على أن يتم الاستعانة بها بشكل كامل في الموسم ما بعد المقبل 2018-2019.

وزاد: سيتم تدريب الحكام على التقنية خلال المعسكر الإعدادي في الصيف، وسيكون خلالها 6 مباريات تجربية، أما على صعيد جاهزية الملاعب فستاد الملك فهد الدولي جاهز تماماً لاستخدام التقنية، أما بقية الملاعب فسيتم التواصل مع هيئة الرياضة لتجهيزها.

وفي المقابل، كشف مارك كلاتنبيرغ أن التقنية ستوقف الاستعانة بالحكام الأجانب، وأضاف: لن نجلب حكاماً أجانب في حال تم تطبيق التقنية، وسيخضع الحكام السعوديين إلى دورات تدريب قبل تطبيقها بشكل رسمي، ونحن حددنا 4 حالات لاستخدامها وستكون مساعدة للحكم، وهو صاحب القرار الأخير.