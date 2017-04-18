القحطاني: أتمنى العودة إلى الهلال.. وأنتظر قرار مارفيك

أبدى عبدالكريم القحطاني، رغبته في العودة مجددا إلى ناديه الهلال وتمثيله عقب نهاية فترة إعارته إلى نادي الرائد الموسم الجاري، مؤكدا في الوقت ذاته، تلقيه اتصالات مسؤولي المنتخب السعودي، واستكماله بعض الإجراءات اللازمة، تحضيرا لأي استدعاء إلى معسكر الأخضر خلال الفترة المقبلة.

وقال اللاعب الذي يرتدي حاليا شعار النادي القصيمي على سبيل الإعارة في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": قدمت موسما رائعا مع الرائد، وذلك جاء بتوفيق الله ثم بفضل الفرصة التي منحت لي، كذلك بالمواصلة والاستمرارية في خوض المباريات.

وعن استمراره ضمن صفوف الرائد أو عودته مجددا إلى ناديه الهلال عقب نهاية فترة إعارته، أضاف القحطاني: الهلال منبعي، وتبقى من عقدي معه موسما وحيدا، أنا بكل صراحة مرتاح في كلا الناديين، لكنني أفضل تمثيل الهلال فهو طموح أي لاعب، وفي الوقت الذي أقرر فيه البقاء بين أسوار الرائد، سأبذل كل ما بوسعي، وسأقدم المزيد للنادي.

وحول استدعائه إلى معسكر الأخضر المقبل في أستراليا، أكد اللاعب الشاب: تلقيت اتصالات مسؤولي المنتخب السعودي الأول، وتم استكمال بعض الإجراءات اللازمة، من أجل الاستعداد والتحضير مبكراً لأي استدعاء ربما يقوم به المدير الفني الهولندي فان مارفيك، وهذا بكل تأكيد شرف كبير وطموح أي لاعب، انتظر هذه الفرصة بشغف كبير.

وشارك القحطاني بشعار الرائد في 23 مباراة دورية خلال الموسم الجاري بواقع 1798 دقيقة، فيما استطاع هز شباك خصومه 4 مرات، كانت أمام الفيصلي، والاتفاق، والتعاون، وأخيرا الشباب.