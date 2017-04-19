الجابر: سنكرر ما فعله الأهلي.. وأطمح إلى هزيمة الهلال

شدد سامي الجابر، مدرب الشباب، على أن فريقه سيبذل أقصى جهده خلال مواجهة الهلال يوم الخميس، في المرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري جميل للمحترفين، مشيرا إلى أن لاعبيه سيكررون ما فعله الأهلي أمام الفريق الأزرق في المرحلة الماضية.

وأشار الجابر، في حديثه إلى وسائل الإعلام يوم الأربعاء، إلى إنه لن يسمح للهلال بحصد اللقب خلال لقاء الفريقين .

وقال مدرب الشباب: يجب ألا يتوج الهلال باللقب أمامنا، وسنكرر ما فعله الأهلي، عندما فرض التعادل السلبي عليه خلال لقائهما بالمرحلة الماضية، دائمًا أحب أن ألعب أمام الفرق الكبيرة ورغبتي هي الفوز على الهلال الذي لن أتساهل من أجله.

وأوضح مدرب الشباب: الجميع جاهز لمواجهة الهلال ولا نعاني من أي إصابات.

ويحتاج الهلال، الذي يتربع على صدارة البطولة برصيد 57 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه النصر قبل 3 مراحل على انتهاء المسابقة، للحصول على نقطتين فقط من أجل حسم اللقب رسميا.

يذكر أن الشباب يحتل المركز الخامس في ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة، علما بأنه لم يحقق سوى انتصار وحيد في مبارياته الـ8 الأخيرة بالبطولة.