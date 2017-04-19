المسيليم: انتظر العويس.. وثنائي الاتحاد الأفضل

أكد ياسر المسيليم، لاعب الأهلي والمنتخب السعودي، حرص فريقه الجداوي على الفوز أمام الهلال خلال المواجهة الأخيرة من أجل المنافسة في انتزاع المركز الثاني، ممتدحا في الوقت ذاته، مستويات الثنائي عساف القرني وفواز القرني مع جاره الأصفر.

وقال المسيليم ضيف "في المرمى": "كنا نطمح في الفوز على الهلال رغبة في المنافسة على المركز الثاني، كما لم نرغب بتكرار سيناريو الموسم الماضي بعدما توجنا باللقب أمام الهلال".

وتابع: "الخبرة الكافية تعد سببا رئيسيا في تقديمي مستويات متميزة مع فريق والمنتخب السعودي، كذلك الثنائي الاتحادي عساف القرني وفواز القرني العائد من الإصابة يقدمان مستويات رائعة مع فريقهما".

وعن زميله محمد العويس، تابع اللاعب الدولي حديثه: "العويس اضافة قوية للأهلي، وستكون هنالك منافسة شريفة تخدم فريقنا ومنتخبنا الوطني".