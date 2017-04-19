ياسر المسيليم يخطف نجومية الجولة 23

واصل فريق الشباب الغياب للأسبوع الثاني على التوالي عن القائمة المثالية، فيما توزعت المقاعد بين 8 أندية لأول مرة هذا الموسم.

وتوج ياسر المسيليم بلقب أفضل حارس مرمى لهذا الأسبوع، ومن أمامه تواجد زميله في الفريق منصور الحربي في خانة الظهير الأيسر، إلى جانب أسامة هوساوي، والبوركيني محمد كوفي، ومحمد البريك في خانة الظهير الأيمن.

وفي خط الوسط وعلى الجانب الأيسر حضر عبد القادر الوسلاتي، إلى جانب خالد السميري، والبارغوياني فيكتور أيالا، وعبد الكريم القحطاني.

وفي خط الهجوم رجحت الكفة لصالح لاعب القادسية بيسمارك، إلى جانب التونسي أحمد العكايشي مهاجم اتحاد جدة.