الهلال يتطلع إلى حسم اللقب أمام الشباب

يتطلع الهلال إلى حسم لقب دوري جميل السعودي للمحترفين، حينما يواجه جاره الشباب على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في حين يسعى أهلي جدة إلى استعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف الفيصلي، ويحل التعاون ضيفاً ثقيلاً على الخليج، ويبحث الوحدة عن نفسه أمام الفتح المنتشي في افتتاح المرحلة 24 من المسابقة.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالرياض سيكون الهلال على بعد خطوة من حسم لقب دوري جميل السعودي للمحترفين رسمياً، قبل نهايته بمرحلتين حينما يواجه جاره الشباب.

وفرط الهلال بفرصة حسم اللقب في المرحلة السابقة بعد تعادله سلبياً أمام أهلي جدة، على أرضية ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

ويدخل الهلال المواجهة بمعنويات مرتفعة، وبوضع فني يفوق وضع جاره الشباب، إذ يقدم الفريق مستويات مميزة بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز بعدما أصبح على بعد خطوة من اللقب الغائب عن خزانة أزرق العاصمة في المواسم الخمسة الماضية.

ويعود آخر لقب حققه الفريق إلى 2009-2010 و 2010-2011 حينما حقق اللقب مرتين متتاليتين بقيادة البلجيكي غيريتس في الموسم الأول، والأرجنتيني غابرييل كالديرون في الموسم الثاني.

ويسعى الهلال إلى حسم اللقب لكي يتسنى له الدخول في المعترك الآسيوي بمعنويات مرتفعة، حيث تنتظر الفريق مواجهتان أمام بيروزي الإيراني والريان القطري لحسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

ويتصدر الهلال ترتيب دوري جميل السعودي للمحترفين برصيد 57 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه غريمة التقليدي النصر صاحب المركز الثاني.

وفي المقابل يدخل الشباب المواجهة وهو مثقل بجراحه بعد مستوياته السيئة التي قدمها هذا الموسم.

وتلقى الشباب خسارته السابعة هذا الموسم في المرحلة الماضية من أمام ضيفه الرائد 2-1 ليبقى في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.