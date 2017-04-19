فيومي: الاتحاد مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية

أكد فاضل فيومي، عضو شرف ومحامي اتحاد جدة، طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" العقد الأصلي للمحترف الغاني سولي مونتاري مع النادي الجداوي، مشددا على خطورة وجود عقدين جدليين ربما يتسببان بهبوطه إلى الدرجة الثانية.

وقال فيومي ضيف "في المرمى": "إذا ثبت وجود عقدين مع المحترف الغاني سولي مونتاري، ربما يتخذ فيفا قرارا بتهبيط نادي الاتحاد إلى الدرجة الثانية ولنا في يوفنتوس الإيطالي مثال".

وتابع بقوله: "الاتحاد الدولي فيفا طلب العقد الأصلي لمونتاري، والنادي لا يمتلك عقده الأصلي، وفيما يتعلق بالقضايا المحلية فبلغ مقدارها 70 مليون ريال".