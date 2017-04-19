كلاتينبرغ: تقنية الفيديو خطوة هامة للكرة السعودية

اعتبر مارك كلاتينبرغ تقنية الفيديو في بعض مباريات دوري جميل وكأسي الملك وولي العهد الموسم المقبل، خطوة كبيرة للأمام وهامة في الكرة السعودية.

وقال كلاتينبرغ في حديثه لـ"العربية": "يجب أن نشعر بالفخر، لأن السعودية وافقت على تجربة تقنية الفيديو، سبق أن تم استعمال التقنية في مباريات سابقة دوليا، ونعلم أنه سيتم استعمالها في كأس القارات المقبلة إلى جانب مونديال روسيا، وأيضا كأس العالم للشباب في كوريا الجنوبية".

وزاد بقوله: "يوجد نظامان مختلفان، مساعدة الحكم بالفيديو وخط المرمى التي يلجأ لها البعض بدواع اقتصادية، الأسبوع الماضي كنت حكما في مباراة ايفرتون وبيرنلي واستعملت هذه التقنية باحتساب الهدف في الدوري الانكليزي، وباستعمالها يقلل الامتعاض لدى اللاعبين، تقنية خط المرمى تقتصر على عبور الكرة للمرمى وكون الكرة هدفا أم لا".