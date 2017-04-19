مدرب الاتفاق: ثقتي كبيرة بفريقي

أكد الهولندي إلكو شاتوري، مدرب الاتفاق، خطورة هجوم خصمه اتحاد جدة، مشيرا إلى أنه طالب لاعبيه بالتركيز وتقديم صورة أفضل خلال المواجهة المرتقبة والهامة لفريقه الشرقي.

وقال إلكو في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة النادي الجداوي: "الاتحاد من فرق المقدمة، ويمتلك عناصر مميزة، ولديهم خط هجومي قوي جدا".

وأضاف: "طالبت اللاعبين بالتركيز في المباراة وإعطاء أقصى ما لديهم، استعدادنا جيد جدا، ووصلنا إلى الخطة المناسبة التي سنلعب بها".

وواصل المدرب الهولندي حديثه: "تركيزي فقط على الفريق ولا أنظر إلى نتائج الفرق الأخرى، كلي ثقة باللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة".