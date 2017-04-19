مدرب الشباب السابق: الهلال الأحق بلقب الدوري

اعتبر الألماني رينهارد ستامب أن الهلال يستحق الحصول على لقب الدوري نظير مستوياته الجيدة التي قدمها طوال الموسم الجاري، مؤكداً أن الشباب دخل في دوامة التراجع وبات خروجه منها صعباً.

وكان ستامب مساعداً للبلجيكي غيريتس إبان تدريب الأخير للهلال، وتولى مهمة تدريب الأزرق في أكثر من مناسبة قبل أن يدرب الشباب فترة قصيرة أواخر 2014، وهو آخر مدرب شبابي حقق الفوز على الهلال في الدوري عندما تغلب عليه في مباراة الدور الأول من موسم 2014-2015 بهدف نايف هزازي.

وقال ستامب لـ"العربية.نت": الهلال يستحق أن يتوج بلقب الدوري لأنه الفريق الأفضل طوال الموسم، ومستوياته لم تتراجع أبداً، ولديه أفضل تشكيلة من اللاعبين في الدوري السعودي.

وزاد: لا أنسى بصمة رامون دياز، وأعتقد ما ساعده في هذا الموسم وجود علاقة طيبة بينه وبين اللاعبين، وعلى سبيل المثال في السنوات الماضية أحضر الهلال عدداً من المدربين الجيدين فنياً، لكن الأزرق لم يكن يلعب كفريق إنما 11 لاعباً جيداً بشكل فردي.

وحول ناديه السابق الآخر، قال: هناك مشاكل كثيرة في الشباب عندما كنت مدربه، والوضع انحدر كثيراً لأسباب مختلفة، لكن سأتحدث بشكل فني، الفريق يمتاز بالتنظيم الدفاعي الجيد، لكن في الهجوم يعاني كثيراً ولا يسجل أهدافاً، وقرابة نصف أهدافه أحرزها محمد بن يطو، وهذا أمر صعب إذا أراد الشبابيون المنافسة على المراكز المتقدمة وهم لا يملكون خط هجوم جيد.