"الانضباط" تغرّم الهلال وسالم الدوسري 25 ألفاً

غرمت لجنة الانضباط باتحاد القدم السعودي نادي الهلال ولاعبه سالم الدوسري بـ25 ألف ريال تأخر الأول بتقديم الكشف وتسبب الثاني بتأخير المباراة التي جمعته بأهلي جدة، كما فرضت غرامات على لاعبي القادسية بيسمارك ومحمد خبراني بقيمة 30 ألف ريال بسبب رفضهما الحضور إلى منطقة اللقاءات السريعة.

وقالت لجنة الانضباط في بيان مساء الأربعاء: تم تغريم سالم الدوسري 10 آلاف ريال بسبب تواجده في ممر اللاعبين لمدة 4 دقائق مما تسبب بتأخير بداية الشوط الأول دقيقة وخمسة وخمسون ثانية، كما تم تغريم نادي الهلال 15 آلاف ريال لتأخره في تسليم كشف أسماء المشاركين في المباراة التي جمعت الفريق بنظيره الأهلي، وكونها المرة الثانية التي يكرر فيها الهلال ذات المخالفة.

وفرضت اللجنة غرامة على بيسمارك لاعب القادسية بقيمة 15 ألف وذات العقوبة على زميله محمد خبراني بسبب امتناعهما عن الحضور إلى منطقة اللقاءات السريعة عقب نهاية مباراة فريقهما مع اتحاد جدة.