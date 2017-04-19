"العربية" تعرض عقدي مونتاري الجدليين وقضايا الاتحاد

تعرض "العربية" نسخة من عقدي الغاني سولي مونتاري الجدليين مع اتحاد جدة، بالإضافة إلى كشف كامل بكافة القضايا التي صدر بها أحكام واجبة السداد وتبلغ قيمتها 155 مليون ريال.

ولم يحكم حتى الآن في قضيتي فيكتور بيتوركا والبالغة 6.5 مليون يورو، بالإضافة إلى سولي مونتاري الذي يطالب بمبلغ 7.9 مليون يورو.



وتبلغ قيمة القضايا الأجنبية التي صدرت بها أحكام واجبة الدفع 90 مليون ريال، وتخص كلاً من البرازيلي ماركينيو، الفنزويلي يوهاندري، مبارك بوصوفة، محمد الدميري، ديديه ياكونان، لوكاس زوكالا، لوسيان سانمارتين، سامبا دياكيتي، جيلمين ريفاس، سيف سلمان، لازلو بولوني، جيمس ترويسي.

وعلى صعيد القضايا المحلية، بلغ مجموع القضايا الواجبة السداد 65 مليون ريال تمثل مستحقات المدرب خالد القروني، صالح القميزي، مهند عوض، عبدالرحيم جيزاوي، عبدالله شهيل، عيسى المحياني، رياض الإبراهيم، أحمد الناظري، محمد البلادي، ياسين حمزة، ماجد الخيبري، عوض خريص، تركي جلفان، فيصل الخراع، عساف القرني، معتز تمبكتي ونادي هجر.



