إيطالي يحب الهلال ويشرب حليب الخلفات

يحرص إيطالي يشجع نادي الهلال، والذي يعمل مديرا في أحد فنادق العاصمة الرياض، على متابعة كافة تفاصيل الأزرق ومشاهدة مبارياته، حيث حضر أكثر من 20 مباراة حتى هذه اللحظة.

وعن ذلك يقول مشجع أزرق العاصمة الإيطالي: "عندما حضرت إلى السعودية بحثت عن ناد لأتابعه، نصحني أصدقائي بتشجيع الهلال والذي يرتدي نفس ألوان فريقي المفضل لاتسيو الإيطالي، الهلال يعتبر أشهر فريق في آسيا وأنا فخور أن أكون أحد مشجعيه".

وأضاف بقوله: "أتابع جدول مباريات الهلال، وأحاول أن أوفق بين عملي في المطعم ومتابعة المباريات، وأحرص أن تكون إجازتي الأسبوعية في مواعيد مباريات الهلال في الرياض، حيث حضرت أكثر من 20 مباراة حتى الآن".