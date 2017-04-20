اتحاد جدة يغلق قضية المدرب الإسباني كانيدا

أنهى مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، قضية مدربه الإسباني السابق راؤول كانيدا ومساعده كوربران، وذلك بحسب ما أعلنه النادي الجداوي عبر بيان الخميس.

وأوضح النادي الجداوي، أن الإدارة قامت بتحويل الدفعة الأخيرة من مستحقات المدرب الإسباني ومساعده، بناء على جدولة الدفعات التي تم التوصل إليها بين النادي وكانيدا.

ومن المقرر أن ترسل إدارة النادي إشعارًا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتحويل المستحقات من أجل إغلاق ملف القضية نهائيًا، فيما يأتي الإجراء في ظل سعي إدارة النادي الجداوي لتفادي العقوبات التي كان من المتوقع أن يتعرض إليها النادي من قبل فيفا، لعدم إيفائه بالتزاماته المالية.