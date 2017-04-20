الفتح يقرّب الوحدة من العودة إلى "الأولى"

واصل الفتح انتفاضته بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي بفوزه على مضيفه الوحدة 2-1 على ستاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في تعادل التعاون أمام ضيفه الخليج سلبياً في افتتاح المرحلة 24 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة اقترب الوحدة من العودة مجدداً إلى دوري الدرجة الأولى السعودي بعد خسارته أمام الفتح.

وزدادت صعوبة الوحدة في البقاء إذ يحتاج إلى الفوز في مواجهتيه المقبلتين أمام الهلال والقادسية مع خسارة الخليج والباطن في المواجهتين المقبلتين.

وقد يعلن هبوط الوحدة رسمياً في حال تعادل أو فاز الباطن في مواجهته أمام النصر غداً في ختام المرحلة 24 من المسابقة إذ ستنتهي آمال الفريق.

وعاد الوحدة مجدداً إلى دوري جميل في الموسم الماضي بعد أن قضى موسمين قبلها في دوري الدرجة الأولى.

وفرض الفتح سيطرته ونجح لاعبه نوح الموسى بتسجيل هدف السبق عند الدقيقة 42 حينما ارتقى لعرضية زميله توفيق بوحيمد وحول الكرة برأسه في شباك الوحدة.

وعند الدقيقة 44 نجح مدافع الفتح سياف البيشي بتسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله البرازيلي ساندرو مانويل برأسه في مرمى الوحدة.

وعند الدقيقة 68 سجل مهاجم الوحدة مختار فلاتة هدف فريقه الوحيد بعدما سدد ركلة جزاء تصدى لها حارس الفتح لتعود لنفس اللاعب الذي أكملها في الشباك.

وبهذ الفوز ارتفع رصيد الفتح إلى 25 نقطة متقدماً للمركز العاشر مؤقتاً، وبقي الوحدة على رصيده السابق 17 نقطة في المركز الأخير.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم تعادل التعاون أمام ضيفه الخليج سلبياً.

وارتفع رصيد التعاون إلى 28 نقطة في المركز السابع مؤقتاً، في حين ارتفع رصيد الخليج إلى 22 نقطة في المركز قبل الأخير.