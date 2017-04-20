النصر أمام الباطن بحثاً عن الوصافة

يسعى النصر إلى المحافظة على الوصافة وضمان مقعد آسيوي حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن، ولذات الهدف يخوض اتحاد جدة اختباراً صعباً حينما يواجه مضيفه الاتفاق، وفي القصيم القادسية إلى استعادة نغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً على الرائد، في ختام المرحلة 24 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

في حفر الباطن، يسعى النصر إلى المحافظة على الوصافة وضمان مقعد مؤهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن الباحث عن البقاء.

ونجح النصر في تضميد جزء من جراحه حينما حقق فوزاً صعباً على ضيفه التعاون في المرحلة السابقة، بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين ليستعيد المركز الثاني برصيد 49 نقطة وبفارق نقطة عن اتحاد جدة الثالث.

وفي المقابل يبحث الباطن عن ثلاث نقاط ستبعده كثيراً عن مناطق الخطر التي باتت تهدد الفريق بعد تراجع نتائجه في المراحل الخمس الماضية، إذ يحتل المركز 12 برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة عن الخليج صاحب المركز قبل الأخير.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يخوض اتحاد جدة اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على الاتفاق الباحث عن البقاء.

ويسعى الاتحاد إلى تحقيق فوز يواصل به المنافسة على المركز الثاني وخطف بطاقة تؤهله إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا مباشرةً.

وحقق الاتحاد فوزاً كبيراً على ضيفه القادسية 4-2 ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطة عن النصر الوصيف، ونقطتين عن غريمه التقليدي الأهلي صاحب المركز الرابع.

وفي المقابل، يبحث الاتفاق عن ثلاث نقاط ستضمن بقاءه بنسبة كبيرة في دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي.

وبدأ الاتفاق موسمه بشكل قوي بعد أن كان منافساً على الصدارة في المراحل التسع الأولى، إلا أن مستواه تراجع وبات أحد الفرق المهددة بالهبوط.

ونجح الاتفاق باستعادة توازنه في المرحلتين السابقتين بعد فوزه على الخليج 3-1 وهو الانتصار الأول للفريق في عام 2017 بالدوري، في حين اقتنص نقطة ثمينة بعد تعادله أمام الفيصلي 3-3 في المرحلة السابقة، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة متقدماً إلى المركز الثامن.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، يتطلع القادسية إلى استعادة نغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً على الرائد المنتشي.

ويواجه القادسية خطر الهبوط، إذ إن الفريق يبتعد بفارق ثلاث نقاط عن الخليج صاحب المركز قبل الأخير حيث يحتل المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

وتراجع أداء القادسية بعد المستويات المميزة التي قدمها الفريق بقيادة مدربه البرازيلي هيليوس دوس انغوس في مطلع الدور الثاني حيث تلقى الفريق ثلاث خسائر متتالية في المراحل الثلاث الماضية من أمام الخليج والفتح واتحاد جدة.

وفي المقابل، يسعى الرائد إلى مواصلة انتصاراته والمنافسة على المركز الخامس الذي يحتله الشباب بعد فوزه عليه 2-1 في المرحلة السابقة ليقلص الفارق معه إلى نقطة.