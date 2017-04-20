الهلال يهزم الشباب ويحسم لقب "جميل" رسمياً

حسم الهلال لقب دوري جميل السعودي للمحترفين، بعد فوزه الصعب على الشباب 2-1 على ستاد الملك الدولي بالعاصمة الرياض، في حين استعاد أهلي جدة نغمة الانتصارات بعد فوزه على ضيفه الفيصلي 2-1، وتعادل التعاون أمام ضيفه الخليج سلبياً، في افتتاح المرحلة 24 من المسابقة.

ونجح الهلال في استعادة اللقب بعد غياب استمر خمسة مواسم متتالية بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة قبل ختام المسابقة بمرحلتين، إذ سيواجه الوحدة في المرحلة المقبلة وسيتوج بالبطولة أمام غريمه التقليدي النصر في المرحلة الأخيرة.

وفرض الهلال سيطرته على مجريات اللقاء وانتظر حتى الدقيقة 13 والتي شهدت تسجيله هدف السبق من ركلة جزاء تسبب بها مهاجمه السوري عمر خربين ونفذها نفس اللاعب بنجاح.

واعتمد الشباب على الهجمات المرتدة في ظل اندفاع لاعبي الهلال وتمكن لاعبه عبدالمجيد الصليهم من خطف هدف التعادل عند الدقيقة 31 بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالله الأسطا ليضع الكرة في الشباب.

وواصل الهلال هجومه ونجح لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 35 بعدما ارتقى لعرضية زميله محمد البريك وحول الكرة بالشباك.

ونجح الهلال بفرض سيطرته في الشوط الثاني وسنحت له العديد من الفرص التي لم ينجح مهاجموه في ترجمتها بالشباك لتنتهي المباراة بفوزهم 2-1 وهي النتيجة التي حسمت اللقب رسميا.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" استعاد الأهلي نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب على ضيفه الفيصلي 2-1.

وتقدم الفيصلي أولاً عند الدقيقة 42 عن طريق البرازيلي لويزينهو قبل أن ينجح مدافع الأهلي عقيل بلغيث بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 51، وعند الدقيقة 71 سجل المهاجم مهند عسيري هدف الفوز للأهلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي لـ 49 نقطة في المركز الثالث وبفارق المواجهات المباشرة أمام النصر، في حين بقي الفيصلي على رصيده السابق 26 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً.