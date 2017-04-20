ماهي حسابات لقب الدوري السعودي؟

لقب الدوري السعودي ينتظر واحد من ثلاثة والمتبقي ثلاث جولات، الاقرب حسابيا هو نادي الهلال، في رصيده حاليا 57 نقطة، والمطلوب نقطتان في مواجهات الشباب والوحدة والنصر، ويذهب اللقب إلى العريجا لاول مرة منذ 2011، وبالتالي الفوز على الشباب يضع الازرق في المركز الأول مهما جاءت به نتائج آخر جولتين.

النصر حاليا بالمركز الثاني بـ 49 نقطة، يحتاج إلى ألا يجمع الهلال اكثر من نقطة وحيدة في مبارياته الثلاث وينتصر الأصفر في مبارياته الثلاث مع الباطن ثم الشباب، على أن يكون الختام بفوزه على الهلال في الجولة الأخيرة، ليكون الحسم بفارق المواجهات المباشرة بين الفريقين، بفوز نصراوي ايابا بعد أن تعادلا ذهابا.

ثالث الترتيب نادي الاتحاد بـ 48 نقطة يحتاج إلى حسابات معقدة، ثلاثة انتصارات على الاتفاق والفيصلي والفتح، ليصبح في رصيده 57 نقطة كما هو رصيد الهلال حاليا، وينتظر خسارة الأزرق في جميع مبارياته، وألا يحقق النصر الفوز في جميع مبارياته، بالتالي يتساوى الاتحاد والهلال بذات الرصيد ويبدأ النظر بتعليمات الاتحاد السعودي.

"الباب الرابع" احتساب النتائج والمادة رقم 13 حيث ينظر إلى مواجهات الفريقين وهما تبادلا الفوز ذهابا وإيابا، ثم فارق الاهداف في المواجهتين، ومن بعدها من سجل أكثر في مواجهتي الذهاب والإياب، ثم نتحول إلى فارق الأهداف لكل فريق في الدوري، وهو الذي يتفوق به الهلال حاليا، اذ له زائد 40 بينما لدى الاتحاد زائد 20.