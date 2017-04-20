مدرب النصر: هدفنا ضمان المقعد الآسيوي

شدد الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب نادي النصر، على أهمية مباراة فريقه أمام مضيفه الباطن غدا الجمعة في المرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري جميل للمحترفين.

وقال قائد الدفة الفنية للنادي العاصمي: "من أهم أولوياتنا الحالية ضمان مقعد في البطولة الآسيوية، لذلك أمامنا ثلاث مباريات نعتبرها ثلاث نهائيات، وهدفنا في كل واحدة الفوز بالنقاط الثلاث، لا يهمنا أين نلعب، فجماهير النصر تتواجد في كل مكان".

وزاد كارتيرون: "أعرف فريق الباطن جيداً، وهو من الفرق التي تلعب بحماس كبير، خصوصاً على أرضه، ولديه لاعبون جيدون، والفوز عليه لن يأتي بسهولة بل يحتاج منا إلى جهد مضاعف".

وأضاف المدرب الفرنسي: "كما قلت لدى فريقي لاعبون قادرون على تحويل مجريات المباريات لصالحهم في أي لحظة، وثقتي بلاعبي النصر كبيرة، وأتمنى لهم دائما التوفيق والنصر في كل مبارياتهم".