اتحاد جدة يمزق شباك الاتفاق برباعية

اكتسح اتحاد جدة مضيفه الاتفاق 4-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن المرحلة 24 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وسجل أهداف النادي الجداوي كارلوس فيلانويفا في الدقيقة 42 ومحمود كهربا في الدقيقة 61 ومحمد قاسم في الدقيقة 71 وأحمد العكايشي في الدقيقة 85، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للاتفاق هزاع الهزاع من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد الاتفاق عند 26 نقطة في المركز الثامن.

وانتزع الرائد فوزا صعبا من القادسية 2-1، بعدما تقدم القادسية بهدف سجله باتريك إيز في الدقيقة 60 وتعادل واندر لويز للرائد في الدقيقة 63 قبل أن يضيف اسماعيل بانغورا هدف الفوز للرائد في الدقيقة 78 من ركلة جزاء طرد على إثرها عبد المحسن فلاتة لاعب القادسية.

ورفع الرائد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد القادسية عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.