الرويلي: أطمح إلى تحقيق الثنائية بشعار الهلال

أعرب عبدالمجيد الرويلي، لاعب الهلال والمنتخب السعودي، عن سعادته البالغة بتحقيق فريقه لقب الدوري الغائب منذ 5 مواسم عن الخزينة الزرقاء، وذلك في أول مواسمه بشعار النادي العاصمي، مؤكدا في الوقت ذاته، سعيه الحثيث مع زملائه اللاعبين، على مواصلة حصد البطولات بتحقيق لقب كأس الملك.

وقال الرويلي عقب حسم الهلال اللقب في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": "أبارك لإدارة النادي والجهازين الفني والإداري وزملائي اللاعبين وكافة الجماهير الهلالية لقب الدوري المستحق، والذي تحقق عقب موسم شاق وصعب".

وتابع بقوله: "قدمت إلى الهلال طامحاً في التتويج بشعاره ببطولات عدة، واعتلاء منصات التتويج، خسرنا لقب كأس السوبر أمام شقيقنا الأهلي، لكننا حصدنا لقبا هاما غاليا ومنتظرا، ونطمح في تحقيق المزيد من الإنجازات".

وزاد اللاعب الدولي بقوله: "نرغب في تحقيق الثنائية خلال الموسم الحالي، لقب كأس الملك يعد طموح فريقي بعد تحقيقه لقب الدوري، أتمنى دعم ومؤازرة الجماهير الهلالية من أجل اسعادهم ومواصلة الأفراح الهلالية".