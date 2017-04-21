دياز: سعيد بحسم اللقب بعد غياب

أبدى الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري السعودي هذا الموسم، بعد الفوز الذي حققه على الشباب.

وقال دياز، في حديثه عقب المواجهة: "لم تكن مباراة سهلة، خصوصًا الضغط الذي دخلنا به، لا أظن أن فريقي ظهر بمستواه الطبيعي الذي يعرف به الهلال، لكن أنا سعيد".

وتابع: "أبارك للجميع، جماهيرنا المساندة والأمير نواف واللاعبين وأعضاء الجهاز الطبي والإداري والفني، مبروك لكل الهلاليين".

وأضاف: "كنت أضغط على لاعبي فريقي دائمًا لأخرج كل ما لديهم، لذلك شكرًا لهم على ما قدموه، استعدنا بطولة غابت عنا".

وتابع: "أيضا أشكر من يبذل المجهود في الخفية، أعضاء الشرف والمدير فهد المفرج، هذه البطولة إهداء لكل ما هو أزرق، نفرح اليوم مع اللاعبين بعد مجهود جبار ونفهم ذلك، سنريح اللاعبين غدا، وبعد ذلك سنبدأ بالتحضير لمباراة الفريق الإيراني بدوري أبطال آسيا".

واختتم مدرب الهلال حديثه قائلا: "فرحتي كبيره بهذا الفوز وتحقيق الدوري بعد غياب 5 سنوات، والجميع مشارك بهذا النجاح من لاعبين وجهاز فني وإدارة وجمهور".