رسمياً.. الباطن يعيد الوحدة إلى "الأولى"

أعلن الباطن رسمياً هبوط فريق الوحدة إلى دوري الدرجة الأولى بعد فوزه على النصر 4-3، في المرحلة 24 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وتضاءلت حظوظ الوحدة في البقاء بعد خسارته أمس على ستاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة أمام ضيفه الفتح 2-1، ليبقى في المركز الأخير برصيد 17 نقطة.

وجاء فوز الباطن اليوم ليبعد الوحدة عن المنافسة على البقاء رسمياً، إذ إن الأخير يبتعد عن صاحب المركز 12 وهو المؤهل لمواجهة فاصلة بينه وبين ثالث ترتيب دوري الدرجة الأولى بفارق 7 نقاط مع تبقي مرحلتين.

وكان الوحدة أحد الفرق الرئيسية في دوري الكبار بعد صعوده في موسم 96-97، إذ بقي 14 موسماً على التوالي قبل أن يهبط في موسم 2010-2011 ويعود بعد موسم وحيد إلى دوري المحترفين ليعود مجدداً لدوري الأولى.

وعاد الوحدة الى دوري المحترفين في الموسم الماضي ونجح بالبقاء بعد أن جمع 31 نقطة منهياً موسمه في المركز التاسع.

وعانى الوحدة من مشاكل فنية ومالية هذا الموسم، بعد أن بدأ الموسم بالمدرب الجزائري خير الدين مضوي الذي تمت إقالته في ديسمبر من العام الماضي، لتتعاقد الإدارة مع المصري عادل عبدالرحمن الذي فشل في انتشال الفريق.‏