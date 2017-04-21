عادل عزت: إنجازات تحققت.. ونطمح إلى المزيد

أبدى عادل عزت، رئيس اتحاد القدم السعودي، رضاه التام على الإنجازات التي تحققت منذ توليه المنصب الرئاسي، مؤكدا في الوقت ذاته، على سعيهم الحثيث إلى تطوير الكرة السعودية.

وقال عزت ضيف "في المرمى": نشعر برضا تام عقب الإنجازات التي تحققت بعد 100 يوم، قمنا بعمل شمولي في محاور عدة".

وأضاف: "كان اهتمامنا شموليا مثل تطوير اللوائح ورفع الأداء، وسنسعى جاهدين إلى تطوير الكرة السعودية".

وزاد الرئيس الجديد في حديثه الخاص: "أعضاء مجلس الإدارة جميعهم على مستوى عالي من الثقة، وعلاقتنا مع هيئة الرياضة دائمة ومتواصلة".