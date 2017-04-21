نائب رئيس الهلال: 4 عوامل أعادت اللقب الغائب

أرجع عبدالرحمن النمر، نائب رئيس الهلال، تحقيق النادي العاصمي لقب مسابقة الدوري بعد غياب 5 مواسم عن الخزينة الزرقاء إلى 4 عوامل رئيسية، يأتي في مقدمتها وقفة الجمهور الأزرق ومساندته للفريق في مختلف الظروف.

وقال نائب رئيس أزرق العاصمة في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": "حققنا بطولة غالية ومنتظرة، هذا نتاج عمل وجهد منذ وقت مبكر، 5 مواسم تعتبر فترة طويلة جدا بالنسبة إلى ناد كبير مثل الهلال".

وتابع النمر بقوله: "المنجر الغالي الذي تحقق جاء بتوفيق الله ثم بفضل 4 عوامل هامة ورئيسية، أولها وقفة الجمهور الهلالي العاشق مع الفريق في ظروف عدة مختلفة، كذلك الدعم الشرفي، والاستقرار الذي يعيشه الفريق، وأيضا جلب مدرب قدير ذي كفاءة عالية مثل الأرجنتيني رامون دياز".

ويواصل نائب الرئيس المتوج بلقب الدوري: "حسم اللقب لا شك سيمنحنا التركيز مبكرا على الظفر بلقب كأس الملك وتحقيق الثنائية، كذلك التأهل إلى الدور المقبل من المعترك الآسيوي، سنواصل العمل وسنبذل المزيد من العمل والجهد من أجل إسعاد المدرج الأزرق".