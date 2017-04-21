نواف بن سعد: لقب الدوري لن يكون الإنجاز الوحيد

أعرب نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري السعودي لكرة القدم هذا الموسم، عقب الفوز على مضيفه الشباب في المرحلة الرابعة والعشرين للمسابقة.

واستعاد الهلال لقب البطولة الذي ظل غائبا عن خزائنه خلال المواسم الخمسة الأخيرة، لينال لقبه الرابع عشر في المسابقة، ويعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بالبطولة.

وقال بن سعد، في حديثه عقبت المباراة: "حققنا اللقب وعيننا على بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين".

وتابع: "جلبنا مدربا كبيرا هو الأرجنتيني رامون دياز، وعقده لازال لعامين قادمين، ولقب الدوري لن يكون الانجاز الوحيد فقط".

وارتفع رصيد الهلال، الذي كان بحاجة للحصول على نقطتين فقط للتتويج رسميا باللقب دون النظر لنتائج منافسيه، إلى 60 نقطة، ليعزز موقعه في الصدارة بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه النصر، الذي يواجه مضيفه الباطن غدا الجمعة في المرحلة ذاتها، وذلك قبل مرحلتين من انتهاء البطولة.