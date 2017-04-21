الباطن يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على النصر

فجّر الباطن مفاجأة من العيار الثقيل بعد فوزه على ضيفه النصر 4-3 على الرغم من تأخره بهدفين نظيفين خلال النصف ساعة الأول، ليقلب الطاولة في الشوط الثاني في المرحلة 24 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وانتظر النصر حتى الدقيقة 17 حينما تمكن مهاجمه حسن الراهب من افتتاح التسجيل بعد متابعته لتسديدة زميله محمد السهلاوي ليضع الكرة بالشباك.

وعند الدقيقة 22 عزز حسن الراهب تقدم النصر بتسجيل الهدف الثاني بعدما أكمل تمريرة زميله يحيى الشهري في شباك الباطن.

وعند الدقيقة 30 تمكن البرازيلي جوناثان من تسجيل هدف الباطن الأول بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من مواطنه تاباي سانتوس ليضع الكرة في مرمى الحارس وليد عبدالله.

وفي الشوط الثاني سنحت للنصر فرصة تسجيل الهدف الثالث بعدما حصل مهاجمه محمد السهلاوي على ركلة جزاء، عند الدقيقة 59 ليتقدم لها اللاعب بنفسه ويسدد الكرة لتجد الحارس ناصر المحيني الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الباطن هجومه ونجح مهاجمه البرازيلي خورخي ديسلفا بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 60 بعدما أكمل تمريرة مواطنه جوناثان بقدمه في شباك الحارس وليد عبدالله.

ولم يتوقف هجوم الباطن واستطاع مهاجمه البرازيلي خورخي ديسلفا تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 73 بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله جوناثان ليواجه المرمى ويسدد الكرة على يسار حارس النصر وليد عبدالله.

وعند الدقيقة 78 اختتم البرازيلي جوناثان أهداف الباطن بعد تمكنه من تسجيل الهدف الرابع بعد متابعته لتسديدة مواطنه تاباي سانتوس العائدة من الحارس وليد عبدالله ليضع الكرة في شباك النصر.

وفي الوقت بدل الضائع سجل المهاجم محمد السهلاوي الهدف الثالث للنصر بعد متابعته لتسديدة زميله يحيى الشهري العائدة من العارضة ليحول الكرة برأسه في شباك الحارس ناصر المهيني.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الباطن إلى 25 نقطة في المركز 11 مؤقتاً، وبقي النصر على رصيده السابق 49 نقطة في المركز الثاني مؤقتا.