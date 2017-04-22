القادسية يلغي عقد المدرب البرازيلي أنجوس

أنهت إدارة القادسية علاقتها التعاقدية مع المدرب البرازيلي هيليو دوس أنجوس بعد أقل من 6 أشهر على استلامه تدريب الفريق، وعينت بندر باصريح مدرباً مؤقتاً حتى نهاية الموسم.

وقالت إدارة القادسية في بيان: أنهت إدارة النادي عقد المدرب البرازيلي هيليو دوس أنجوس بالتراضي، كما قررت الإدارة تكليف المدرب الوطني بندر باصريح لقيادة الفريق إلى نهاية الموسم.

وبدأ أنجوس الموسم الحالي مدرباً للفيصلي قبل أن ينتقل إلى تدريب القادسية في 16 مباراة حقق من خلالها الفوز على النصر والأهلي وتعادل مع الأهلي والشباب، لكنه تراجع في الجولات الأخيرة وتلقى 4 خسائر وضعته في المركز 12 الذي يخوض صاحبه الملحق المؤهل إلى دوري المحترفين السعودي مع صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى.