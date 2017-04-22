رحلة الهلال امتدت 71 شهراً بـ43 لاعباً من خارج الأسوار

أنهى الهلاليون انتظارهم غير المعتاد للحصول على لقب دوري المحترفين السعودي بعد 71 شهراً من تتويجهم الأخير يوم 20 مايو 2011 أمام نجران، في رحلة احتاج خلالها الهلاليون 43 لاعباً جديداً و11 مدرباً بالإضافة إلى 3 رؤساء.

واحتفل الهلاليون ببطولة الدوري رقم 13 في 2011 عندما رفع ياسر القحطاني كأس البطولة، في قائمة لم يبق منها اليوم إلا أسامة هوساوي وعبدالعزيز الدوسري وعبدالله الزوري ونواف العابد ومحمد الشلهوب بقيادة الأرجنتيني غابرييل كالديرون، وبعد 2162 يوماً عاد مواطنه وزميله السابق رامون دياز لتنصيب الهلال بطلاً قبل جولتين من نهاية المسابقة المحلية.

وخلال تلك الفترة التي شهدت الغياب الأزرق عن لقب الدوري، استعانت إدارته بعدد من اللاعبين من خارج النادي بلغ عددهم 43 لاعباً، وكان الجدد في الموسم الأول كلاً من الكوري الجنوبي يو بيونغ سو والكاميروني أكيلي إيمانا والمغربيان يوسف العربي وعادل هرماش قبل أن تتعاقد مع سعد الحارثي من النصر وأعادت السويدي كريستيان ويلهامسون من إعارته لدى العربي القطري، وحقق الأزرق ذلك الموسم بطولة كأس ولي العهد.

وفي الموسم الثاني، تعاقدت إدارة الأمير عبدالرحمن بن مساعد مع البرازيليان ويسلي لوبيز وأوزيا دي باولا، والبوليفي غوستافو بوليفار والسنغالي قادر مانغان بالإضافة إلى ياسر الشهراني من القادسية ومحمد مسعد من الأهلي وعبدالله عطيف من الشباب، وخرج الفريق من الموسم ببطولة كأس ولي العهد.

وبعد عودة سامي الجابر إلى الهلال كمدرب، تعاقد الهلاليون مع عدد من اللاعبين الأجانب والمحليين، وهم البرازيلي ثياغو نيفيز والكوري الجنوبي تشو هوان، ومواطنه كواك تاي هي والإكوداوري سيغوندو كاستيلو، والمدافع البرازيلي ديغاو بالإضافة إلى ناصر الشمراني وعبدالله الحافظ ويحيى المسلم وفايز السبيعي وحسين شيعان ويوسف السالم وسعود كريري، ولم يستطع الفريق تحقيق أي بطولة ذلك الموسم.

وفي موسم 2014-2015 أحضرت إدارة الأمير عبدالرحمن بن مساعد كلاً من الروماني ميهاي بينتيلي واليوناني جيورجيوس ساماراس وحمد الحمد من الاتفاق بالإضافة إلى حارس المرمى فهد الثنيان من التعاون ومحمد جحفلي من الفيصلي وفيصل درويش من الرائد، وفي نهاية الموسم حقق الأزرق بطولة كأس الملك.

أما في موسم 2015-2016، فاكتفت إدارة الهلال بالتعاقد مع البرازيليين إلتون ألميدا وكارلوس إدواردو بالإضافة إلى يونس عليوي وحققت بطولتي كأس السوبر وكأس ولي العهد.

وفي الموسم الحالي، جلب الهلاليون كلاً من البرازيلي ليو بوناتيني وأسامة هوساوي وعبدالله المعيوف وعبدالمجيد الرويلي وماجد النجراني وعبدالملك الخيبري والسوري عمر خريبين والبرازيلي ثياغو ألفيس ونيكولاس ميليسي .

وخلال ذات الفترة، تولى 11 مدرباً تدريب الهلال عقب رحيل كالديرون، أولهم كان الألماني توماس دول وخلفه الألماني رينهارد ستامب، والتشيكي إيفان هاشيك والفرنسي أنطوان كومبواريه والكرواتي زلاتكو وسامي الجابر وريجيكامب والروماني سيبيريا واليوناني دونيس والأورغوياني غوستافو ماتوساس وأخيراً الأرجنتيني رامون دياز.