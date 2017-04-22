"الانتخابات" تؤجل حسم مصير سييرا والأنصاري مع الاتحاد

ينتظر التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب اتحاد جدة والثنائي فهد الأنصاري وكارلوس فيلانويفا اتضاح الرؤية حول إدارة اتحاد جدة الجديدة لإتمام اتفاقهم مع إدارة حاتم باعشن بالتوقيع الرسمي.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة فتح باب الانتخابات الإلكترونية لاختيار إدارة جديدة لاتحاد جدة خلفاً للإدارة الحالية التي ينتهي تكليفها بنهاية الموسم الجاري.

ووفقاً لمصادر "العربية.نت" فإن إدارة حاتم باعشن اتفقت مع فهد الأنصاري على تمديد عقده لمدة موسم إضافي وهو ذات العرض الذي وافق عليه التشيلي فيلانويفا، بينما أعلن المدرب سييرا رغبته بالاستمرار في تدريب الاتحاد للموسم المقبل واتفق مع الإدارة على البقاء دون أن يتم الخوض في مدة العقد.

وبحسب المصادر فإن الثلاثي ينتظرون حالياً ما ستسفر عنه انتخابات رئاسة اتحاد جدة لمعرفة مصيرهم كونهم لم يوقعوا على أي أوراق رسمية، والاتفاق بينهم وبين رئيس النادي كان شفهياً.

وتلقى وكيل أعمالهم عبدالله جاسم عدة عروض من دوريات خليجية لضمهم بعد نهاية الموسم الحالي، لكنه اتفق معهم على التريث قليلاً، ومنح الاتحاد الأفضلية بالتمديد حتى نهاية الموسم.

وقاد سييرا اتحاد جدة إلى أول بطولة محلية منذ 4 أعوام عندما تغلب الشهر الماضي على النصر في نهائي كأس ولي العهد بهدف محمود كهربا، وصعد بعد نهاية الجولة الأخيرة إلى وصافة الترتيب برصيد 52 وهو أفضل مركز يحصل عليه الاتحاد في الدوري منذ 6 مواسم، بينما أصبح كارلوس فيلانويفا أفضل صانع ألعاب في الدوري السعودي برصيد 10 تمريرات حاسمة.

ولعب الأنصاري 22 مباراة دورية مع الاتحاد سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفاً، بينما سجل فيلانويفا 3 أهداف ومرر 10 تمريرات حاسمة.