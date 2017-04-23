أبطال آسيا: أهلي جدة والهلال يبحثان عن بطاقة التأهل

يتطلع فريقا أهلي جدة والهلال إلى حجز مقعديهما في الدور ثمن النهائي، حينما يحل الأول ضيفاً على بونيودكور الأوزبكي، في حين يستضيف الأخير نظيره بيروزي الإيراني في المرحلة الخامسة ضمن منافستي المجموعتين الثالثة والرابعة لدوري أبطال آسيا.

وفي العاصمة الأوزبكية طشقند يسعى أهلي جدة إلى العودة بفوز قد يؤهله رسمياً إلى الدور ثمن النهائي قبل نهاية دور المجموعات بمرحلة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على بونيودكور.

ويبحث الأهلي عن مواصلة تميزه في دوري أبطال آسيا بعد أن تراجعت مستوياته بدوري جميل الذي فشل في المحافظة على لقبه، والذي حققه الهلال رسمياً الاسبوع الماضي.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن ذوب آهن الإيراني، ويحتل العين الإماراتي المركز الثالث برصيد 6 نقاط، في حين يتذيل بونيودكور الأوزبكي الترتيب بدون نقاط.

ويحتاج الأهلي لضمان التأهل إلى فوز وحيد في مواجهتيه المتبقيتين أمام بونيدكور الأوزبكي وذوب آهن الإيراني.

الهلال وبيروزي



وعلى ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط يتطلع الهلال لتحقيق فوز على بيروزي سيضمن له التأهل رسمياً قبل ختام دور المجموعات بمرحلة.

ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد8 نقاط وبفارق نقطة عن الريان القطري الوصيف، في حين يحتل بيروزي الإيراني المركز الثالث برصيد5 نقاط، ويتذيل الوحدة الإماراتي الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

ويحتاج الهلال إلى الفوز على بيروزي لضمان التأهل رسمياً في حين أن خسارته ستدخله في متاهة الحسابات المعقدة، إذ سيتراجع إلى المركز الثالث في حال فوز الريان على الوحدة الاماراتي.

ويدخل الهلال المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه لقب دوري جميل السعودي للمحترفين قبل نهايته بمرحلتين بفوزه على الشباب 2-1الأسبوع الماضي بعد غياب خمسة مواسم.

وسيدخل الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال اللقاء بدون الثلاثي ياسر الشهراني وسالم الدوسري ومحمد الشلهوب وياسر القحطاني الغائبين بسبب الاصابة، في حين سيعيد اللاعب نواف العابد إلى التشكيلة الأساسية عقب غيابه عن لقاء الوحدة الاماراتي الماضي بسبب الايقاف.

وفي المقابل يبحث بيروزي عن العودة مجدداً إلى المنافسة على أحد بطاقتي التأهل في حال فوزه، في حين أن خسارته أمام الهلال وفوز الريان القطري على الوحدة ستجعله خارج البطولة.