اتحاد القدم: استقالة التويجري وتكليف المقرن بـ"الاحتراف"

أعلن الاتحاد السعودي استقالة طارق التويجري مدير إدارة الاحتراف من منصبه وتكليف خالد المقرن بإدارة الاحتراف حتى نهاية الموسم الحالي، مبيناً في بيان رسمي أن الحكم النهائي في قضيتي عوض خميس ومحمد العويس سيكون قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وقال الاتحاد السعودي في بيانه: تم قبول الاستقالة التي تقدم بها طارق التويجري من منصبه كمدير لإدارة الاحتراف، وتم الموافقة بالإجماع على تكليف خالد المقرن بمهام مدير إدارة الاحتراف حتى نهاية الموسم، وهو المطلع على كافة تفاصيل ومستندات قضيتي عوض خميس ومحمد العويس، على أن يتم إصدار الحكم النهائي حول القضيتين قبل نهاية الأسبوع الجاري.