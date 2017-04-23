دياز: الغيابات لن تؤثر علينا أمام بيروزي

اسبتعد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال تأثير الغيابات التي يعاني منها في فريقه قبل مواجهة بيروزي الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وقال دياز: نريد الاستمرار في الصدارة وضمان التأهل إلى الدور الثاني من البطولة، كما أن حصولنا على بطولة الدوري قبل يومين سيخفف الضغوط عن اللاعبين وتدفعهم إلى تقديم مستويات مميزة فيما تبقى من منافسات، وسندخل المباراة رغبة بالفوز رغم أن التعادل يكفينا لضمان التأهل.

وزاد دياز: تحقيقنا لبطولة الدوري لا يعني تغيير أهدافنا في البطولات الأخرى، بل أجد ذلك دافعاً لنا لنواصل تحقيق الفوز.