الأهلي يتلقى خسارة مفاجئة أمام بونيودكور

تلقى أهلي جدة خسارة مفاجئة 2-صفر أمام مضيفه بونيودكور الأوزبكي هي الأولى له خلال خمس جولات في المجموعة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الاثنين.



وتأجل حسم الأهلي لتأهله لدور الستة عشر بعد تجمد رصيده عند ثماني نقاط في الصدارة التي قد يفقدها عقب مباراة زوب اهان الإيراني والعين الإماراتي في وقت لاحق اليوم.



ويحتل الفريق الإيراني المركز الثاني بسبع نقاط متقدما بنقطة واحدة عن العين.



وحسم صاحب الأرض فوزه بواقع هدف في كل شوط حيث وضع اكرمجون كوميلوف بونيودكور في المقدمة بعد ثماني دقائق من البداية بضربة رأس رائعة سكنت شباك ياسر المسيليم.



وعزز إلدور شومورودوف النتيجة عندما احسن استقبال تمريرة عرضية على صدره وسدد مباشرة في الشباك من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة