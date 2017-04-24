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الاتحاد السعودي يكتفي بتغريم محمد العويس 300 ألف ريال

المصدر: العربية.نت
العويس وأحمد المرزوقي عقب توقيع العقد
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أصدرت إدارة الاحتراف وأوضاع اللاعبين قراراها حول قضية الحارس محمد العويس بتغريمه 300 ألف ريال بسبب مخالفته مادتين من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.

وانتقل محمد العويس إلى أهلي جدة بعد دقائق من دخوله الفترة الحرة من عقده مع نادي الشباب، على أن ينضم رسمياً إلى صفوف الفريق الصيف القادم.

وقالت الإدارة في بيان: تغريم محمد العويس 300 ألف ريال بسبب مخالفته للمواد (5/1) و (5/7) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم وقواعدها التفسيرية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكان مركز التحكيم الرياضي قد ألغى عقد أهلي جدة مع العويس والذي تم توقيعه قبل دخول اللاعب الفترة الحرة.

كلمات دالّة

#محمد العويس, #الاتحاد السعودي لكرة القدم, #الشباب, #الأهلي

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