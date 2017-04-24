الهلال يتعادل مع بيروزي ويطير إلى ثمن النهائي

ضمن الهلال تأهله لدور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد تعادله سلبيا مع بيروزي الإيراني سلبيا على ستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دور المجموعات، بينما تغلب الوحدة الإماراتي على ضيفه الريان القطري 5-1 في أبوظبي.



وضمن الهلال التأهل للدور الثاني كونه يتفوق على بيروزي بفارق عدد الأهداف المسجلة خارج ملعبه في المواجهة المباشرة بين الفريقين.

وشهد الشوط الأول أفضلية لبيروزي الايراني الذي سنحت له أكثر من فرصة في حين أن الهلال سنحت له فرصة خطيرة في بداية المباراة للاعبه نواف العابد الذي تلقى تمريرة من زميله الاوروغوياني ميليسي الا انه سدد الكرة خارج المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد مهاجم بيروزي مهدي كريمي أن يفتتح التسجيل بعدما حول عرضية زميله فرشاد زاده بقدمه نحو مرمى الهلال الا أنه مرت بجانب القائم الأيسر للحارس عبدالله المعيوف.

وفي الشوط الثاني تحسن مستوى الهلال وبدأ بشن هجومه على مرمى بيروزي وسنحت له فرصة مبكرة للاعبه البرازيلي ادواردو الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجانب مرمى بيروزي الايراني.

ورد بيروزي على هجمة الهلال وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه مهدي كريمي الدي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله علي بور أمام المرمى ليسدد الكرة لتجد الحارس عبدالله المعيوف الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 70 أهدر السوري عمر خربين مهاجم الهلال هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي ادواردو ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك.

وفي الدقائق العشر الأخيرة فرض الهلال سيطرته وسط اعتماد بيروزي على اغلاق مناطقهم الدفاعية وسنحت فرصة ثمينة للاعب سلمان الفرج الذي تلقى تمريرة من زميله نواف العابد داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة وتجد الحارس الايراني الذي تصدى لها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال الى 9 نقاط في المركز الأول مؤقتاً، وارتفع رصيد بيروزي الايراني الى 6 نقاط في المركز الثالث.