التعاون والفتح يبحثان عن البقاء في دائرة المتأهلين

يسعى فريقا التعاون والفتح إلى ابقاء حظوظهما قائمة في التأهل للدور ثمن النهائي حينما يحل الأول ضيفاً على لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، في حين يستضيف الأخير نظيره استقلال خوزستان الايراني، لحساب المجموعتين الأولى والثانية لدوري أبطال آسيا.



وفي العاصمة الأوزبكية طشقند يسعى التعاون لابقاء حظوظه قائمة في التأهل حينما يحل ضيفاً على لوكوموتيف.



ويدخل التعاون المواجهة وهو في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف أمام لوكوموتيف الاخير، وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدرين أهلي دبي والاستقلال الايراني.



ويبحث التعاون عن استعادة توازنه عقب فقدانه نغمة الانتصارات في آخر اربع مواجهات له حيث خسر أمام أهلي دبي في دوري الأبطال وخسر أمام الفيصلي والنصر وتعادل أمام الخليج في دوري جميل السعودي للمحترفين.



وعلى ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ستكون مهمة الفتح صعبة حينما يستضيف استقلال خوزستان الايراني.



ويدخل الفتح المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد المستويات المميزة التي قدمها الفريق في مواجهاته الثلاث الماضية في دوري جميل السعودي بعد جمعه 9 نقاط بفوزه على القادسية والباطن والوحدة ليترك المركز الأخير ويتقدم الى المركز العاشر.



وعلى مستوى دوري أبطال آسيا قدم الفتح مستوى مميز إذ لم يعرف الفريق طعم الخسارة إلا في مواجهة وحيدة أمام استقلال خوزستان في المرحلة الثانية في حين فاز على الجزيرة الاماراتي ذهاباً وتعادل أمامه اياباً وتعادل أمام لخويا القطري.



ويحتل الفتح المركز الثالث برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن استقلال خوزستان الوصيف وثلاث نقاط عن المتصدر لخويا القطري.